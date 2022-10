Europa League: Manchester United rehabilitiert sich für die Derby-Niederlage vom Wochenende, hat aber auch beim 3:2 gegen Omonia Nikosia Mühe.

EL, Gruppe E: United wieder nicht souverän

Omonia Nikosia – Manchester United 2:3

Nach dem empfindlichen 3:6 im Derby gegen Manchester City am Wochenende musste Manchester United zunächst wieder unten durch. Karim Ansarifard brachte Omonia in der 34. Minute nach einem Fehler von Tyrell Malacia in Führung. Die «Red Devils», bei denen Cristiano Ronaldo von Anfang an auflaufen durfte, konnten durch Marcus Rashford (2 Treffer) und Anthony Martial zwar in der zweiten Halbzeit reagieren, die vom begeisterten Anhang tatkräftig unterstützten Zyprioten kamen aber noch einmal auf 2:3 heran.

EL, Gruppe H: Embolo bereitet zweimal vor

Monaco – Trabzonspor 3:1

Nach einer roten Karte waren die Gäste aus Trabzon bereits ab der 11. Minute dezimiert. Breel Embolo lieferte drei Minuten danach die Vorlage zu Wissam Ben Yedders 1:0 und bereitete nach der Pause auch das 3:0 von Axel Disasi (55.) vor. Zwei Minuten später hatte der Nati-Stürmer Feierabend. Monaco feierte den 2. Sieg im 3. Spiel und liegt nun punktgleich mit Ferencvaros an der Spitze der Gruppe H.

02:59 Video Zusammenfassung Monaco – Trabzonspor Aus Sport-Clip vom 06.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

EL, Gruppe D: Unions Fans spielen mit dem Feuer

Malmö – Union Berlin 0:1

Nachdem in der 57. Spielminute mehrere Feuerwerkskörper aus dem Gästeblock in Richtung Spielfeld geflogen waren, unterbrach Schiedsrichter Halil Umut Meler die Partie beim Stand von 0:0 für fast eine halbe Stunde. Danach kam das Team von Urs Fischer, das nach einer Notbremse von Andras Schäfer die zweite Halbzeit in Unterzahl spielen musste, doch noch zu den ersten drei Punkten im Wettbewerb. Sheraldo Becker erzielte in der 68. Minute den goldenen Treffer.

EL, Gruppe G: Freiburg siegt und siegt

Freiburg – Nantes 2:0

Auch ohne den an Corona erkrankten Trainer Christian Streich hat Freiburg seine Siegesserie fortgesetzt. Bereits das 9. Pflichtspiel in Folge gewannen die Breisgauer. Daniel-Kofi Kyereh (48.) und Vincenzo Grifo (72.) schossen die Tore gegen Nantes. Mit 9 Punkten aus 3 Spielen nimmt Freiburg Kurs auf die K.o.-Phase.

EL, Gruppe C: Betis feiert 3. Sieg im 3. Spiel

AS Roma – Betis Sevilla 1:2

Betis Sevilla ist in Rom zu einem späten Sieg gekommen. Luiz Henrique sicherte den Andalusiern in der 88. Minute per Kopf den 2:1-Sieg. In der Nachspielzeit flog bei den Gastgebern auch noch Nicolo Zaniolo mit Rot vom Platz. Der amtierende Conference-League-Sieger aus der italienischen Hauptstadt liegt nach 3 Spieltagen mit nur 3 Punkten noch hinter Ludogorez Rasgrad auf dem 3. Platz der Gruppe. Betis hat als Leader ein Polster von 6 Zählern auf José Mourinhos Team.

ECL, Gruppe E: Vaduz punktet gegen Dnipro-1

Dnipro-1 – Vaduz 2:2

Vaduz muss weiter auf den ersten Sieg in der Conference League warten. Im slowakischen Kosice, wo die Ukrainer von Dnipro-1 wegen des Krieges im eigenen Land ihre internationalen Heimspiele austragen, avancierte Cédric Gasser zur Figur der zweiten Halbzeit. Zuerst machte der Verteidiger kurz nach der Pause die Wende vom 0:1 zum 2:1 perfekt. In der 78. Minute fälschte er einen Schuss von Aleksander Pihalenok aber unhaltbar zum 2:2-Schlussstand ab. Fabio Fehr hatte in der 26. Minute den 1:1-Ausgleich erzielt. Vaduz bleibt mit 2 Punkten aus drei Spielen in der Tabelle hinter Alkmaar und Dnipro-1.

02:45 Video Vaduz punktet gegen Dnipro Aus Sport-Clip vom 07.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

ECL, Gruppe D: Nizza mit Minisieg

Slovacko – Nizza 0:1

Lucien Favres Nizza punktete nach zuvor zwei Unentschieden erstmals voll. Gegen die Tschechen von Slovacko war allerdings Hilfe von Filip Nguyen nötig, um den 1:0-Sieg der Franzosen sicherzustellen. Der Slovacko-Keeper liess einen harmlosen Schuss von Nicolas Pépé zwischen den Beinen passieren.