Karabach Agdam soll für Leverkusen in der Fabelsaison im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League nicht zum Stimmungskiller werden.

Legende: Fordert volle Konzentration Granit Xhaka. imago images/Moritz Müller

Über 4000 Kilometer von der heimischen BayArena entfernt wäre die eindrückliche Siegesserie von Leverkusen am vergangenen Donnerstag in Baku beinahe gerissen. Im Tofiq Bahramov Stadion, der Heimstätte des aserbaidschanischen Meisters Karabach Agdam am Kaspischen Meer, lag der Bundesliga-Leader bis zur 70. Minute 0:2 hinten.

Wenn du über 30 Spiele ungeschlagen bist, hat so eine Halbzeit wenig mit Vertrauen zu tun.

Unter anderem dank der Einwechslung der Regisseure Granit Xhaka und Florian Wirtz nach einer knappen Stunde drehten die Gäste auf, dominierten Karabach und sicherten sich in letzter Minute ein 2:2-Remis. Und verhinderten damit im 35. Saisonspiel die erste Niederlage knapp.

Nach den Gründen für die wohl schwächsten 45 Minuten der Saison gefragt, hatte Xhaka eine klare Meinung. «Wenn jemand kein Selbstvertrauen hat nach dieser Saison, dann ist er in der falschen Sportart. Wenn du über 30 Spiele ungeschlagen bist, hat so eine Halbzeit wenig mit Vertrauen zu tun», so der Schweizer Nationalspieler. «Es gibt Momente, wo es weniger gut läuft. Die Kunst ist es zurückzukommen, positiv zu bleiben.»

Nun setzt das Team von Trainer Xabi Alonso alles daran, dass Karabach nicht zum Stimmungskiller in dieser Fabelsaison wird. «Im Endspurt zählt die ganze Mannschaft. Jeder muss den Tank ganz voll haben. Jedes Spiel ist ein Finalspiel», sagte der Schweizer Rekordnationalspieler mit Blick auf die kommenden Aufgaben und englischen Wochen.

Leverkusen will es wie im Herbst machen

Beim 4. Saisonduell mit dem Team aus Baku – schon in der Gruppenphase waren die Teams zweimal aufeinandergetroffen – soll es wie im «Rückspiel» im Herbst werden. Nachdem Alonsos «Werkself» auswärts ein knappes 1:0 gefeiert hatte, schickten Xhaka und Co. Karabach in der BayArena mit einem 5:1 zurück nach Baku.

Klare Vorzeichen auch diesmal? «Wir wissen, was wir hier für ein Spiel gemacht haben. Aber K.o.-Phase ist nochmal etwas anderes. Cool bleiben, konzentriert bleiben und dann hoffentlich eine Runde weiterkommen», gab Xhaka die Marschrichtung für das Achtelfinal-Rückspiel vor, in dem Leverkusen auch im 37. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen bleiben will.

02:55 Video Archiv: Leverkusen bleibt bei Karabach in extremis ungeschlagen Aus Europa League – Highlights vom 07.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden.