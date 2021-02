«Stop the count», hätten die Berner am letzten Donnerstag in der Pause wohl am liebsten gerufen. Im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League führte YB gegen Bundesligist Leverkusen mit 3:0. Eine traumhafte Ausgangslage für das Rückspiel.

In dieses startet der Hauptstadt-Klub eine Woche später zwar mit einem Sieg, der mit 4:3 allerdings um einiges knapper ausgefallen ist. Für Trainer Gerardo Seoane ist diese Ausgangslage überhaupt nicht trügerisch, denn: «Wir befassen uns nicht mit einer Niederlage und auch nicht mit einem Unentschieden.»

Leverkusen mit Rekord-Serie

Und ein Sieg würde YB ja in jedem Fall reichen. Doch das wird gegen die formstarken Leverkusener alles andere als einfach: Das Team von Trainer Peter Bosz hat die letzten 5 Europacup-Spiele in der heimischen BayArena in Serie gewonnen und damit einen neuen Klubrekord aufgestellt. Den Ausschlag gab jeweils das Prunkstück Offensive: Zuletzt kummulierten sich in 3 Spielen 14 Tore.

«Ihre Spielphilosophie ist es, nach vorne zu spielen», weiss Seoane. Das bringt den 42-Jährigen aber nicht von seinem Fahrplan ab: «Wir haben eine ähnliche Spielweise und wollen diese Partie auch gewinnen.»

Die Young Boys kämpfen am Donnerstag auch gegen die eigenen Geister der Vergangenheit: In 3 Anläufen haben sie bislang noch kein K.o.-Duell der Europa League überstanden. Auch da ist Seonae pragmatisch: «Diese Statistik beeinflusst weder unsere Einstellung noch unser Spiel am Donnerstag.»