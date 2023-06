Zum ersten Mal ging Jose Mourinho in einem europäischen Final als Verlierer vom Platz. Bleibt er in Rom?

Den Umgang mit einer Silbermedaille ist sich Jose Mourinho nicht gewohnt. Nach dem verlorenen Europa-League-Final gegen Sevilla warf der Trainer der AS Roma die Trophäe einem jungen Fan auf der Tribüne zu. Zu gross war die Enttäuschung, nachdem der Portugiese nach fünf Siegen in fünf Spielen zum ersten Mal einen europäischen Final verloren hatte.

Trotz (erfolgreichem) Griff in die Trickkiste – Mourinho liess vor der Partie verlauten, Torschütze Paulo Dybala sei nur für «20 Minuten» einsatzfähig – wurde der Nimbus der Unbesiegbarkeit des Portugiesen in Budapest gebrochen.

Seine Zukunft bei der AS Roma liess er nach dem Spiel offen: «Ich will bleiben, aber meine Spieler verdienen mehr, ich verdiene mehr», sagte Mourinho nach dem Elfmeter-Drama in Budapest gegen Sevilla. «Ich habe es satt, Trainer und Sprecher des Vereins zu sein.» Anschliessend betonte er, dass er «bleiben will, aber unter besseren Bedingungen, damit ich mein Bestes geben kann».

Harsche Kritik an Taylor

Zudem kritisierte der Coach der Roma die Leistung von Final-Schiedsrichter Anthony Taylor. Der Engländer habe «spanisch gewirkt» und zu viele gelbe Karten verteilt, so Mourinho. Seine Meinung tat der 60-Jährige dem Engländer auch direkt kund. In der Tiefgarage des Stadions rief Mourinho dem Unparteiischen zu, seine Leistung sei «eine Schande» gewesen.

Vor der abschliessenden Runde der Serie A am Wochenende liegt die AS Roma auf dem 6. Platz. Die Zukunft Mourinhos in Rom hängt wohl auch vom Abschneiden in der Liga ab. In Italiens Hauptstadt konnte der Portugiese seinen etwas ramponierten Ruf wiederherstellen und könnte für die europäischen Top-10-Klubs wieder zum Thema werden.

«The Special One» wird mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Auf die Frage nach seiner Zukunft versicherte der 60-Jährige, dass er keine Kontakte zu anderen Klubs in Europa habe. «Meine Zukunft? Ich meine es ernst, ich habe vor einigen Monaten gesagt, dass ich es den Besitzern sagen würde, wenn ich Kontakt zu einem anderen Verein hätte», sagte Mourinho bei Sky Sport: «Ich würde nichts heimlich machen.»