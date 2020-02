Legende: Ianis Hagi Zuerst scheiterte er vom Punkt, dann schickte er Ryan Kent perfekt auf die Reise. Getty Images

Die Glasgow Rangers schlagen Braga nach dem 3:2 zu Hause auch auswärts 1:0.

Ryan Kent schiesst das einzige Tor der Partie nach toller Vorarbeit von Ianis Hagi.

Eine Mittwochspartie in der Europa League? Das ist wahrlich eine Seltenheit. Normalerweise wird in der EL ausschliesslich am Donnerstag gespielt.

Doch der FC Porto empfängt am Donnerstagabend Bayer Leverkusen. Und da Braga bloss 50 km von der portugiesischen Hafenstadt entfernt liegt, wollte die Uefa diese beiden EL-Spiele zeitlich trennen. So sollte verhindert werden, dass sich gleich 4 Fangruppen zur selben Zeit auf engem Raum befinden.

Hagi: auf Fehlschuss folgt Traumpass

Die Glasgow Rangers zogen in Braga mit einem 1:0-Sieg verdient in die Achtelfinals ein. Mann des Spiels war Ianis Hagi. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit scheiterte der Sohn des grossen Gheorghe Hagi zwar mit einem Penalty am stark reagierenden Matheus Magalhaes.

Doch in der 61. Minute machte der 21-jährige Rumäne seinen Fehler wieder gut. Mit einem Zuckerpass schickte er Ryan Kent auf die Reise, der alleine vor Magalhaes zum 1:0 traf.

Danach kontrollierte die Gerrard-Equipe das Geschehen und liess Braga nicht mehr ins Spiel kommen.