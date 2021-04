Legende: Kennt den Weg in Richtung Europa-League-Final Villarreal-Trainer Unai Emery. imago images

Nach 7 Spielen ohne Sieg war im November 2019 Schluss: Unai Emery wurde bei Arsenal nach etwas mehr als einem Jahr im Amt entlassen. Der spanische Trainer, der die Nachfolge von Arsenal-Legende Arsène Wenger angetreten hatte, konnte die hohen Erwartungen im Norden Londons nicht erfüllen.

Seit Juli 2020 steht Emery bei Villarreal an der Seitenlinie. Nun trifft der 49-Jährige im Halbfinal der Europa League auf seinen Ex-Klub Arsenal. Wie man den zweithöchsten europäischen Wettbewerb gewinnt, weiss der Spanier: Sevilla coachte er zwischen 2014 und 2016 3 Mal zum Titel. Mit Arsenal verpasste er den Triumph nur knapp. 2019 unterlag das Team mit Granit Xhaka im Final Chelsea mit 1:4.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Halbfinal-Hinspiel der Europa League zwischen Villarreal und Arsenal können Sie am Donnerstag ab 20:40 Uhr live auf SRF info oder in der SRF Sport App mitverfolgen.

Die Erfahrung Emerys ist im Osten Spaniens sehr willkommen. Denn in der 98-jährigen Klubgeschichte hat Villarreal noch keinen Titel errungen. International war man in der jüngeren Vergangenheit nicht weit davon entfernt. In der Saison 2015/16 beendete Liverpool den Traum vom EL-Titel in der Runde der letzten 4. 2006 war ausgerechnet Arsenal im Halbfinal der Champions League zu stark.