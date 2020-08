Der FC Sevilla steht nach einer unterhaltsamen Partie im Final der Europa League.

Manchester United liess zu Beginn der 2. Halbzeit mehrere hochkarätige Chancen liegen.

Luuk de Jong schoss die Andalusier in Köln in der 78. Minute entgegen dem Spielverlauf zum 2:1-Sieg.

Im Final trifft Sevilla auf Inter Mailand oder Schachtar Donezk.

Zuweilen glich Sevilla einem taumelnden Boxer. Stehend k.o. zwar, aber noch nicht geschlagen. So etwa in den ersten 10 Minuten nach dem Seitenwechsel. ManUnited fuhr einen brandgefährlichen Angriff nach dem anderen. Anthony Martial allein vergab zwei hochkarätige Torchancen. Auch Mason Greenwood und Bruno Fernandes fanden in Sevilla-Goalie Bono ihren Bezwinger.

Und während die ManUnited-Spieler mit jeder Minute mehr verzweifelten, brachten die Andalusier Ruhe in die Partie – und schlugen dann eiskalt zu:

78. Minute: Jesus Navas setzte sich auf dem linken Flügel durch, bediente in der Mitte Luuk de Jong, der freistehend nur noch einnetzen musste. Die United-Innenverteidiger Victor Lindelöf und Aaron Wan-Bissaka standen im Schilf.

Ein letztes Aufbäumen der «Red Devils» blieb in der Folge aus. Sevilla mischte in der Defensive Beton an und die Engländer liessen die zündenden Ideen vermissen. Jene, die sie kurz nach dem Pausentee und zu Beginn der Partie zuhauf hatten.

Die Tore in der 1. Halbzeit:

9. Minute: Fernandes brachte das Team von Ole Gunnar Solskjaer mittels Penalty in Führung. Diego Carlos hatte zuvor Marcus Rashford von den Beinen geholt.

Fernandes brachte das Team von Ole Gunnar Solskjaer mittels Penalty in Führung. Diego Carlos hatte zuvor Marcus Rashford von den Beinen geholt. 26. Minute: Sergio Reguilon bediente Suso am zweiten Pfosten, der den Ball in der nahen Ecke versteckte. Die beiden blutjungen Aussenverteidiger Brandon Williams und Wan-Bissaka waren nicht auf ihren Posten.

Sevilla – eine Macht in der Europa League

Mit dem Sieg löst Sevilla zum 6. Mal das Ticket für den EL-Final. Die letzten fünf Endspiele haben die Andalusier allesamt für sich entschieden. Wenn das mal keine Ansage ist ...