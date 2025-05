Legende: Objekt der Begierde in der Europa League Wer holt sich die Trophäe in Bilbao? IMAGO / Sportimage

Europa League: Austragungsort und -zeit

Das Endspiel in der Europa League zwischen Manchester United und Tottenham findet am Mittwoch, 21. Mai, um 21:00 Uhr im Stadion San Mames in Bilbao (ESP) statt (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App). Die Arena wurde 2013 errichtet und wird im Final 50'000 Fans Platz bieten. Die Spieler von ManUnited haben gute Erinnerungen an diese Spielstätte – im Halbfinal-Hinspiel fuhren sie dort einen 3:0-Sieg ein.

Europa League: Die Finalisten

Manchester United: Die «Red Devils» stehen zum dritten Mal in der Klubgeschichte im Endspiel der Europa League. 2017 gewannen sie den Titel (gegen Ajax), vier Jahre später zogen sie gegen Villarreal nach einem epischen Penaltyschiessen den Kürzeren.

Tottenham Hotspur: Die «Spurs» bejubelten auf der zweithöchsten europäischen Stufe 1972 (gegen Wolverhampton) und 1984 (gegen Anderlecht) den Titel. Das letzte Endspiel im Europacup war für Tottenham der Champions-League-Final 2019, in dem man gegen Liverpool verlor.

Europa League: Das Head-to-Head

Das Aufeinandertreffen dieser beiden Premier-League-Klubs gab es auf europäischem Parkett noch nie. Das letzte Kräftemessen in einem Final gab es 2009 beim englischen Ligapokal, den Manchester im Wembley nach Penaltyschiessen gewann. Historisch gesehen jubelten die «Red Devils» häufiger gegen die «Lilywhites» als umgekehrt: In 204 Spielen siegte ManUnited 96 Mal, Tottenham 57 Mal, Unentschieden gab's 51. Von den letzten fünf Duellen gewann jedoch Tottenham vier Mal, bei einem Remis.

Europa League: Rettung der Saison

Beide Klubs können in der englischen Meisterschaft die europäischen Tabellenplätze nicht mehr erreichen. Wer nächste Saison in der Champions League mittun will, muss den Europa-League-Titel holen. Es geht also nicht «nur» um eine Trophäe, sondern auch darum, nächste Saison an die Honigtöpfe der «Königsklasse» zu gelangen.

Europa League

Legende: Wird im polnischen Breslau vergeben Der Conference-League-Pokal. IMAGO / TT

Conference League: Austragungsort und -zeit

Der Final in der Conference League steigt am Mittwoch, 28. Mai, um 21:00 Uhr im Miejski-Stadion in Breslau (Polen). Auch diese Partie überträgt SRF live. Die Arena wurde für die EURO 2012 errichtet und hat eine Kapazität von etwas mehr als 40'000 Plätzen.

Conference League: Die Finalisten

Chelsea: Normalerweise ist man sich bei den «Blues» ja höhere Aufgaben gewohnt. So datiert der letzte Triumph in der Champions League von 2021. Nach einem Jahr ganz ohne europäischen Auftritten wird man in London indes froh sein, wenigstens auf dritthöchster Stufe auf Titeljagd zu gehen.

Betis: Titel gab es für den Klub aus Sevilla bislang nur nationale. Im Vorjahr blieb man bereits in der Zwischenrunde hängen.

Conference League: Das Head-to-Head

Von vier Aufeinandertreffen setzten sich die Engländer dreimal durch. Doch das letzte Rencontre im Herbst 2005 im Rahmen der CL-Gruppenphase ging an Betis. Aktuell sind beide Teams in ihren Ligen auf Europa-Kurs.

Conference League