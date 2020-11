YB hält dem Druck im 3. Gruppenspiel der Europa League stand und fertigt ZSKA Sofia mit 3:0 ab.

Matchwinner ist Felix Mambimbi, der eine Doublette erzielt.

Im anderen Spiel der Gruppe A feiert die AS Roma gegen Cluj einen 5:0-Erfolg.

Auf die Plätze, fertig, Tor! YB begann voller Tatendrang – und das erfolgreich. Bereits nach 96 Sekunden schoss der erst 19-jährige Felix Mambimbi das Heimteam nach einem bösen Schnitzer von Sofia-Captain Valentin Antonov in Führung. Drei Minuten später durften die Bulgaren von Glück reden, nicht schon mit 0:3 im Rückstand gelegen zu haben. Mambimbi (4.) und Christian Fassnacht (5.) vergaben zwei hochkarätige Chancen.

Vom Fehlstart etwas erholt, agierten die Gäste dann offensiv. Zu offensiv – und das rächte sich prompt:

18. Minute: Nach einer Balleroberung geht’s schnurstracks: Zuerst leitet Miralem Sulejmani den Angriff zusammen mit Jean-Pierre Nsame ein, dann schliesst er selbst zum 2:0 ab.

Nach einer Balleroberung geht’s schnurstracks: Zuerst leitet Miralem Sulejmani den Angriff zusammen mit Jean-Pierre Nsame ein, dann schliesst er selbst zum 2:0 ab. 30. Minute: Wieder lassen sich die Gäste auskontern. Fassnacht wird auf dem rechten Flügel nicht angegriffen. Seine Flanke im Zentrum nickt Mambimbi zum 3:0 ein. Wie beim 1:0 sieht der 19-jährige Antonov alt aus.

Die bulgarischen Angriffsreihen traten in der Folge kaum mehr in Szene. Lediglich ein Pfostenschuss von Ali Sowe in der 37. Minute liess die Berner kurz aufhorchen. «Gelbschwarz» seinerseits schaukelte die Partie ganz locker über die Zeit.

Trainer Gerardo Seoane darf auf einen höchsterfreulichen Abend zurückblicken. Er bewies mit seiner Entscheidung, Mambimbi und Sulejmani im Vergleich zu den ersten zwei Europa-League-Begegnungen von Beginn weg auflaufen zu lassen, ein goldenes Händchen.

Der Sieg könnte im Kampf um ein Ticket für die K.o.-Phase Gold wert sein. In der Tabelle liegt YB nun hinter der AS Roma auf Platz zwei, punktgleich mit Cluj.

Roma mit Gala gegen Cluj

Gegen Sofia hatte für die Roma letzte Woche trotz hochkarätiger Chancen nur ein trostloses 0:0-Remis herausgeschaut. Das mit dem Toreschiessen holten die Römer nun im Duell mit Cluj nach. 57 Sekunden waren gespielt, da nickte Henrich Mchitarjan das Heimteam bereits in Front. Bis zur Pause schlugen noch Roger Ibanez (24.) und Borja Mayoral (34.) zu. Kurz vor Schluss setzten die «Giallorossi» zur Gala an. Letztlich stand für die AS Roma ein 5:0-Sieg zu Buche – und die Tabellenführung in der Gruppe A.