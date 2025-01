Legende: Bald schon 17 Jahre her Seither gab's für die Spurs keine «Silverware» mehr. Jetzt wollen es Dejan Kulusevski (l.) und Co. machen wie einst Dimitar Berbatov. Imago/Colorsport

Erst der grosse Dimitar Berbatov per Penalty, dann Jonathan Woodgate in der Verlängerung: Am 24. Februar 2008 schrieb Tottenham Geschichte. Dank dem 2:1-Sieg über Chelsea im Ligacup-Final feierten die Spurs ihren 1. Titel in diesem Jahrtausend. Bei den sonst wenig erfolgsverwöhnten Fans kamen Erinnerungen an längst vergangene Zeiten auf. Etwa als der Nordlondoner Klub 1961 als erster englischer Klub das Double aus FA Cup und Meistertitel feierte.

Doch der Titel entpuppte sich als Eintagsfliege. Als Vizemeister (2017) und Champions-League-Finalist (2019) fehlte wenig, und doch reichte es der Equipe um den tragischen Helden Harry Kane nie zum durchschlagenden Erfolg. Nun soll es in der Europa League klappen. Nach 6 Runden liegen die Heisssporne unmittelbar hinter der direkten Achtelfinal-Quali.

Hoffenheim im Tief

Am Donnerstag ist das Team von Trainer Ange Postecoglou bei Hoffenheim in der Favoritenrolle. Die TSG liegt trotz personellem Umbruch nur auf Rang 26 der CL-Tabelle und ist in der Bundesliga in den Abstiegskampf involviert.

Beide Teams mit Remis in der letzten Runde

