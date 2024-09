Legende: Ist bereit für die Europa League Kwadwo Duah. Keystone/Georgios Kefalas

Auf nationaler Ebene ist Ludogorets Rasgrad seit Jahren das Mass aller Dinge. Der Meistertitel in Bulgarien ist jeweils für das Team aus dem Nordosten des Landes reserviert. Auch in der neuen Saison führt Ludogorets die Tabelle ungeschlagen an.

Schaufenster für Duah

International war man zuletzt oft Stammgast in der Europa League. In der Vorsaison war in der Conference League in den Playoffs Schluss. Einer, der an diesem Muster etwas ändern will, ist Kwadwo Duah.

Der Nati-Stürmer hat bereits in der Qualifikationsphase seinen Wert unter Beweis gestellt. In der 3. Quali-Runde zur Champions League reichte sein Doppelpack im Rückspiel nicht zum Weiterkommen gegen Karabach Agdam. In den Playoffs zur Europa League war die Sache gegen die Rumänen von Petrocub Hincesti dann klarer. Duah steuerte einen Treffer zum 4:0-Hinspielerfolg bei.

Um nach der Ligaphase mit 36 Klubs im Wettbewerb zu verbleiben, wäre ein Platz unter den besten 24 vonnöten. Vielleicht kommen die ersten Punkte für Ludogorets ja bereits am Mittwoch im Heimspiel gegen Slavia Prag aufs Konto.