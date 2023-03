Der FC Basel trifft in den Viertelfinals der Conference League auf Jordan Lotombas Nizza. In der Europa League muss ManUnited erneut nach Sevilla.

Legende: Via Nizza nach Prag? Der FC Basel möchte seine «Tour d'Europa» möglichst verlängern – im Idealfall bis ins Conference-League-Endspiel in der tschechischen Hauptstadt. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI/SRF

Dem FC Basel ist in Nyon für die Viertelfinals der Conference League ein attraktives Los zugefallen: Der letzte Schweizer Vertreter im Europacup trifft auf Nizza. Die Basler empfangen zunächst die Equipe von der Côte d'Azur, ehe es im Rückspiel nach Frankreich geht. Bei Nizza steht mit Jordan Lotomba ein Schweizer Nati-Spieler im Kader. Stars der Truppe sind Khéphren Thuram, Bruder von Gladbachs Marcus, und Arsenal-Leihspieler Nicolas Pépé. Im Tor steht Kasper Schmeichel.

Das Direktduell mit den Südfranzosen ist eine Premiere für Basel. In der Ligue 1 liegt Nizza auf Tabellenrang 7, ist seit 10 Partien ungeschlagen und feierte dabei 6 Siege. Die Hinspiele steigen am 13. April, die Rückspiele eine Woche später. Im Halbfinal trifft Basel im Erfolgsfall auf Lech Posen oder Fiorentina (11./18.5.). Der Final findet am 7. Juni in der Eden Arena in Prag statt.

Die Viertelfinals der Conference League im Überblick:

Lech Posen – Fiorentina

KKA Gent – West Ham United

Anderlecht – Alkmaar

FC Basel – Nizza

04:53 Video Archiv: Basel nach Comeback im Viertelfinal Aus Sport-Clip vom 17.03.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 53 Sekunden.

Europa League: ManUnited abermals nach Sevilla – Neuauflage Conference-League-Final

In den Achtelfinals der Europa League kam Manchester United im Schongang gegen Betis Sevilla weiter. Nun treffen die «Red Devils» auch eine Runde später auf ein Team aus Andalusien, wie die Auslosung in Nyon ergab. Mit dem FC Sevilla erwartet die Engländer ein Europa-League-Spezialist vergangener Jahre. Zwischen 2014 und 2016 gewannen die «Nervionenses» alle 3 Austragungen. 2020 wiederholte Sevilla den Triumph – nach einem Halbfinal-Sieg über ManUnited.

Die Viertelfinals der Europa League im Überblick:

Manchester United – Sevilla

Juventus – Sporting

Leverkusen – Union Saint-Gilloise

Feyenoord – AS Roma

Auch die weiteren Viertelfinal-Duelle, deren Hinspiele am 13. April und die Reprisen eine Woche später über die Bühne gehen, versprechen Spektakel. Union Saint-Gilloise, das Urs Fischers Union Berlin eliminierte, trifft mit Leverkusen auf den nächsten Bundesliga-Klub. Mit Feyenoord - AS Roma kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Conference-League-Endspiels. Juventus Turin misst sich mit dem portugiesischen Meister Sporting Lissabon.

Der Sieger des Duells ManUnited – Sevilla kämpft im Halbfinal (11./18.5.) gegen Juventus oder Sporting um den Finaleinzug. Dementsprechend lautet der andere Semifinal Leverkusen/Saint-Gilloise – Feyenoord/Roma. Das Endspiel steigt am 31. Mai in der Puskas Arena in Budapest.