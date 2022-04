Eintracht Frankfurt und Barcelona trennen sich im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League 1:1.

Denselben Endstand gibt es auch bei Leipzig gegen Atalanta.

Weil auch West Ham – Lyon 1:1 endet, geht Braga (1:0 gegen Glasgow) als einziger Sieger des EL-Abends hervor.

Frankfurt – Barcelona 1:1

Vor beeindruckender Heimkulisse erkämpfte sich die Eintracht im Viertelfinal-Hinspiel gegen Barcelona ein Unentschieden. Das vor allem zu Beginn spielbestimmende Frankfurt ging kurz nach der Pause in Führung: Der erst 20-jährige Ansgar Knauff traf mit einem perfekten Weitschuss. Zuvor hatte Djibril Sow aus bester Position vergeben, zudem wurde den Gastgebern ein potenzieller Elfmeter nach Videostudium aberkannt. Die Katalanen kamen in der 2. Halbzeit besser auf und durch Ferran Torres zum Ausgleich: Der Stürmer schloss eine sehenswerte Passstafette zum 1:1 ab. Frankfurt musste ab der 78. Minute nach einer gelb-roten Karte gegen Tuta in Unterzahl agieren.

Schliessen 00:33 Video Youngster Knauff mit dem perfekten Halbvolley ins Glück Aus Sport-Clip vom 07.04.2022. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden. 00:30 Video Torres schliesst traumhafte Barça-Kombination ab Aus Sport-Clip vom 07.04.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Leipzig – Atalanta 1:1

Im deutsch-italienischen Duell zwischen Leipzig und Atalanta gab es ebenfalls keinen Sieger. Luis Muriel, Aktivposten auf Seiten Atalantas, brachte die Gäste etwas entgegen dem Spielverlauf mit einer feinen Einzelleistung 1:0 in Führung (17.). In der 2. Halbzeit kam Leipzig durch ein Eigentor von Davide Zappacosta zum Ausgleich. Sekunden zuvor war André Silva mit einem schwach getretenen Elfmeter an Atalanta-Goalie Juan Musso gescheitert. Atalanta-Captain Remo Freuler wurde nach einer guten Stunde verletzt ausgewechselt, genauere Untersuchungen stehen noch aus.

02:57 Video Zusammenfassung Frankfurt – Barcelona Aus Sport-Clip vom 08.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 57 Sekunden.

Braga – Glasgow Rangers 1:0

Braga avancierte am Donnerstag zum einzigen Hinspiel-Sieger. Der portugiesische Vertreter gewann zu Hause gegen die Glasgow Rangers 1:0. Abel Ruiz markierte nach einer missglückten Klärungsaktion der Schotten den goldenen Treffer (40.). Kurz zuvor war Bragas Ricardo Horta am Pfosten gescheitert. Die Rangers konnten im 2. Abschnitt nicht mehr reagieren und gehen mit einer kleinen Hypothek ins Rückspiel in Glasgow.

West Ham – Lyon 1:1

West Ham verspielte beim 1:1 gegen Lyon eine bessere Ausgangslage für das Rückspiel. Jarrod Bowen brachte mit seinem 1:0 in der 52. Minute die Londoner in Front und das Olympiastadion zum Kochen – dem Treffer waren allerdings gleich 2 glückliche Ablenker vorausgegangen. Doch Tanguy Ndombélé staubte eine Viertelstunde später aus dem Nichts zum Ausgleich ab und brachte Olympique zurück ins Rennen. West Ham hatte praktisch die ganze 2. Hälfte zu zehnt agieren müssen, nachdem Aaron Cresswell kurz nach Wiederanpfiff wegen einer Notbremse die rote Karte gesehen hatte.

02:49 Video Zusammenfassung West Ham – Lyon Aus Sport-Clip vom 08.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 49 Sekunden.

Alle Rückspiele finden am nächsten Donnerstag statt.