Spannende Affiche: Ajax Amsterdam kriegt es in den Viertelfinals der Europa League mit der AS Roma zu tun.

Viertelfinals in Europa League

Ein Mannschaft aus der höchsten Schweizer Liga ist nach dem Ausscheiden von YB im Achtelfinal in der Europa League zwar nicht mehr dabei. Und trotzdem war die Super League bei der Viertelfinal-Auslosung in Nyon vertreten: Servette-Verteidiger Gaël Clichy amtete nämlich als «Losfee». Er hat dem Wettbewerb folgende Duelle beschert:

Die Viertelfinal-Begegnungen in der Übersicht Granada

Manchester United

Arsenal

Slavia Prag

Ajax Amsterdam

AS Roma

Dinamo Zagreb

Villarreal



Das wohl attraktivste Aufeinandertreffen steigt zwischen den beiden YB-Bezwingern Ajax Amsterdam und der AS Roma. Trumpfen die offensiven Niederländer auch gegen defensiv bravourös agierende Italiener auf?

Ein Brocken wartet auf Granada. Die Spanier, zum allerersten Mal überhaupt bei einem europäischen Wettbewerb dabei, kriegen es mit einem der Topfavoriten auf den Titel, Manchester United, zu tun. Granit Xhakas Arsenal misst sich mit Slavia Prag. Für Mario Gavranovic in Diensten Dinamo Zagrebs lautet die nächste Hürde Villarreal.

Auch die Halbfinals wurden schon bestimmt. Sie präsentieren sich folgendermassen:

Granada/Manchester United - Ajax/Roma

Zagreb/Villarreal -Arsenal/Slavia Prag

Die Viertelfinals werden am 8. April (Hinspiele) und 15. April (Rückspiele) ausgetragen. Die Halbfinals gehen am 29. April (Hinspiele) und 6. Mai (Rückspiele) über die Bühne. Der Final steigt am 26. Mai im polnischen Danzig.