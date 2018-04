Die russische Nationalmannschaft präsentierte sich in den letzten Monaten in schwacher Verfassung. Gegen Frankreich (1:3) stand die Mannschaft von Stanislaw Tschertschessow genauso auf verlorenem Posten wie beim 0:3 gegen Brasilien. Nur 2 ihrer letzten 10 Partien konnte sie gewinnen.

Das Herzstück der russischen Mannschaft bilden Aleksandr Golovin und Alan Dsagojew. Die beiden Mittelfeldspieler agieren zusammen bei ZSKA Moskau, dem letzten verbliebenen russischen Team, welches noch europäisch spielt.

Hoffnungen für die Nationalmannschaft

Mit ZSKA treffen die beiden am Donnerstag in der Europa League auf Arsenal. Ein Sieg über die «Gunners» würde nicht nur den beiden Selbstvertrauen geben. Auch in ganz Russland dürften starke Leistungen des Duos auf internationaler Ebene wohl die Hoffnung auf einen Exploit an der Heim-WM wecken.

Arsenal und ZSKA standen sich 2006 schon einmal gegenüber, damals allerdings in der Gruppenphase der «Königsklasse». ZSKA Moskau gewann das Hinspiel mit 1:0, während das Rückspiel 0:0 endete.

