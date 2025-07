Legende: Will mit seinem Team erneut in den Europacup Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti. Keystone/Ti-Press/Samuel Golay

Der FC Lugano bekommt es in der Qualifikation für die Europa League als erste Hürde mit dem rumänischen Vizemeister Cluj zu tun. Die Mannschaft von Trainer Dan Petrescu setzte sich in der 1. Qualifikationsrunde gegen Paksi aus Ungarn mit dem Gesamtskore von 3:0 durch (Hinspiel: 0:0).

Das Team von Mattia Croci-Torti geniesst im Hinspiel am 24. Juli zuerst Heimrecht, muss im Europacup aber nach wie vor in ein anderes Stadion ausweichen. Wie in der vergangenen Saison wird die Thuner Stockhorn-Arena das Europacup-Exil der Tessiner sein. Das Rückspiel in Rumänien findet am 31. Juli statt.

Lugano musste sich in der abgelaufenen Spielzeit in der Qualifikation für die Europa League Besiktas Istanbul geschlagen geben, durfte aber an der Conference League teilnehmen. Dort schied man im Achtelfinal gegen den slowenischen Vertreter Celje erst im Penaltyschiessen aus.