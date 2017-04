Weiler fordert «The Special One»

Im Viertelfinal der Europa-League trifft der RSC Anderlecht mit Trainer René Weiler auf José Mourinhos Manchester United.

Weiler: «Ziel ist es, Manchester zu eliminieren» (franz., SNTV) 0:55 min, vom 13.4.2017

Mit ManUnited trifft René Weiler auf eine der renommiertesten Mannschaften und mit José Mourinho auf einen der erfolgreichsten Trainer der Welt. Champions League, UEFA-Cup, unzählige Landestitel und diverese Pokalsiege konnte der Portugiese in seiner Laufbahn bereits feiern.

« Die Meisterschaft ist wichtiger. » René Weiler

Trainer RSC Anderlecht

Die Erfolge von Weiler sind im Gegensatz zu Mourinho eher bescheiden. Einzig den Aufstieg mit Aarau in die Super League 2013 findet man in seinem Palmares.

Doch verstecken muss sich Weiler deshalb überhaupt nicht. «Wir freuen uns auf dieses Spiel. Die Spieler haben es sich mit guten Leistungen verdient», sagt Weiler vor dem Spiel. Er betont indes: «Die Meisterschaft ist wichtiger.»

34. Meistertitel im Visier

Mit dem belgischen Rekordmeister befindet sich Weiler an der Spitze der Liga. Nach zwei 3. Plätzen in den letzten 2 Saisons streben die Belgier den 34. Titel an. Zudem führte Weiler das Team erstmals seit 20 Jahren wieder in einen Europacup-Viertelfinal. Die Fans goutieren diese Erfolge: Die Heimspiele sind bis Ende Saison alle ausverkauft.