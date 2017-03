Weiler trifft auf Mourinho

In den Viertelfinals der Europa League trifft der vom Schweizer René Weiler trainierte RSC Anderlecht auf Englands Rekordmeister Manchester United mit Starcoach José Mourinho.

Blickt man in der Geschichte weit zurück, hat Anderlecht schlechte Erinnerungen an Manchester United. 1956 bezog der Klub aus Brüssel mit 0:10 die höchste Europacup-Niederlage der Geschichte.

Die Europa-League-Viertelfinals in der Übersicht:

RSC Anderlecht - Manchester United

Celta Vigo - KRC Genk

Ajax Amsterdam - Schalke 04

Olympique Lyon - Besiktas Istanbul

Die Hinspiele finden am 13. April statt, die Rückspiele eine Woche später am 20. April. In den Halbfinals vom 4. und 11. Mai werden die Finalteilnehmer ermittelt. Das Endspiel wird am 24. Mai im schwedischen Solna ausgetragen.