Die Uefa hält trotz Kritik an einem Supercup mit Zuschauern fest. Für Fans wurden derweil die Reise-Regelungen verschärft.

Supercup in Budapest sorgt für Kontroversen

Legende: Test-Pflicht Fans, die vom Supercup in Budapest nach Bayern zurückkehren, müssen sich auf das Coronavirus testen lassen oder in häusliche Quarantäne. Keystone

Fussball-Fans aus Bayern müssen bei einer Reise zum Supercup zwischen Bayern und Sevilla am Donnerstag in Budapest nach der Rückkehr zum Corona-Test oder in Quarantäne. Erst nach einem negativen Test entfällt die Quarantäne-Pflicht.

Das bayrische Kabinett verschärfte am Dienstag seine Quarantäneverordnung und strich eine bisherige Ausnahmeregel. Demnach sind Fans bei Aufenthalten von weniger als 48 Stunden in Risikogebieten nicht mehr von der Quarantänepflicht befreit.

Uefa hält an Konzept fest

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder appellierte, auf einen Besuch des Spiels zu verzichten. «Jeder soll sich das nochmal ganz genau überlegen, ob das sinnvoll ist, denn Budapest ist ein Hochrisikogebiet», so Söder.

Legende: Warnt Fussball-Fans vor einer Reise nach Budapest Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Keystone

800 Bayern-Fans haben ihre Tickets mittlerweile storniert. Stand jetzt werden noch rund 1300 Bayern-Anhänger in Budapest erwartet. Aus Sevilla liegen 350 Ticket-Anfragen vor. Die Uefa rechnet mit weiteren Stornierungen. Trotzdem soll das 67'000 Zuschauer fassende Stadion in Budapest zu 30 Prozent ausgelastet werden.