An der Frauen-WM

Legende: Diese Captainbinde steht nicht zur Auswahl Die Regenbogenbinde, hier getragen von der Schweizer Nationalspielerin Lia Wälti. imago images/Geisser

Der Weltverband Fifa präsentierte am Freitag 8 Binden, mit denen die Spielerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland ihr Team aufs Feld führen dürfen. Eine Binde in Regenbogenfarben, wie sie sowohl bei den Klubs wie auch bei den Nationalteams von vielen getragen wird, ist nicht dabei.

Stattdessen sollen unter der Kampagne «Fussball vereint die Welt» 8 Botschaften mit sozialen Anliegen verbreitet werden. Die Auswahl sei in enger Absprache mit allen 32 teilnehmenden Nationen, Spielerinnen sowie diversen Interessengruppen erfolgt, teilte die Fifa mit.

In Katar noch verboten

Die Captainbinde hatte Ende letzten Jahres im Rahmen der Männer-WM für ordentlich Zündstoff gesorgt. Beim Turnier in Katar war den Nationen wenige Stunden vor dem Auftakt mit Strafen gedroht worden, sollten sie wie von vielen geplant eine farbige Binde mit der Aufschrift «One Love» tragen.