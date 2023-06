Legende: Führt Spaniens Aufgebot an Alexia Putellas. IMAGO / Pressinphoto

Putellas definitiv an der WM

Der spanische Nationaltrainer Jorge Vilda hat die zweifache Ballon d'Or-Gewinnerin Alexia Putellas in sein definitives WM-Kader berufen. Die 29-Jährige hat sich von ihrem im Juli 2022 erlittenen Kreuzbandriss erholt und stand beim 7:0-Testsieg gegen Panama am Donnerstag erstmals wieder in der Startelf. Mit Aitana Bonmati, Mariona Caldentey und Ona Batlle kehren auch drei «Rebellinnen» in Spaniens Nationalteam zurück. Das Trio gehörte zu 15 Spielerinnen, die sich im September gegen Trainer Vilda gestellt hatten.

03:03 Video Archiv: Putellas erneut Weltfussballerin Aus Sport-Clip vom 27.02.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 3 Sekunden.

Dänemark mit Harder

Dänemarks Aufgebot wird angeführt von Star-Stürmerin Pernille Harder. Die zukünftige Bayern-Spielerin und dänische Rekordtorschützin steht vor ihrem WM-Debüt, da Dänemark sich nach 16 Jahren erstmals wieder für eine Endrunde qualifiziert hat. Anfang Juni hatte der Meister aus München die Verpflichtung der Ex-Wolfsburgerin vom FC Chelsea gemeinsam mit ihrer Partnerin Magdalena Eriksson (Schweden) bekannt gegeben.