SRF überträgt sämtliche Spiele der neunten Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen in Neuseeland und Australien live. Der Fokus der Berichterstattung liegt auf dem Schweizer Nationalteam, das von Kommentator Calvin Stettler und Fussballexpertin Rachel Rinast begleitet wird.

In eigener Sache

Legende: Umfangreicher Live-Service SRF zeigt die Frauen-WM 2023 live. SRF

Mit dem Spiel Neuseeland gegen Norwegen wird am 20. Juli 2023 die Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen eröffnet. Die neunte Austragung des «FIFA Women’s World Cup» in Neuseeland und Australien findet erstmals mit 32 Mannschaften und insgesamt 64 Spielen statt. Schweizer Radio und Fernsehen wird umfassend über die Endrunde berichten und zeigt alle Begegnungen live. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App können Fussballfans alle Partien verfolgen, die meisten Spiele werden zudem auch auf SRF zwei ausgestrahlt.

Calvin Stettler und Rachel Rinast begleiten das Nationalteam

Ein Spiel pro Tag sowie alle Begegnungen ab der KO-Phase werden mit einem WM-Studio in Zürich begleitet. Die Moderierenden Annette Fetscherin und Lukas Studer analysieren das fussballerische Geschehen gemeinsam mit SRF-Fussballexpertin Martina Moser und weiteren namhaften Persönlichkeiten aus dem Fussball – unter anderen Nora Häuptle, Nationaltrainerin von Ghana, YB-Generalmanagerin Sandra Betschart oder Ex-Fussballerin und Champions-League-Siegerin Lara Dickenmann.

In der Berichterstattung legt SRF den Fokus auf das Schweizer Nationalteam, welches sich zum zweiten Mal nach 2015 für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Kommentator Calvin Stettler und SRF-Fussballexpertin Rachel Rinast, welche erst im April ihren Rücktritt aus der Equipe verkündet hatte, werden die «Nati» in Neuseeland eng begleiten. Das Team von Inka Grings steht auch im Fokus des «FIFA WM-Magazins», welches partiell zur Primetime um 20:10 Uhr ausgestrahlt wird. Daneben wirft die Sendung einen Blick zurück auf die wichtigsten Geschichten und Geschehnisse des WM-Tages und schaut auf die anstehenden Partien voraus.

Erstmals Tippspiel an Frauen-Endrunde

Auf den digitalen Kanälen bietet SRF ein umfangreiches «WM-Special» an mit Porträts, Geschichten sowie Zusammenfassungen aller Spiele. Dort sind auch alle Anspielzeiten und die Hinweise zu den Live-Übertragungen aufgeschaltet. Zudem wird es erstmals an einer Frauen-Endrunde ein Tippspiel geben. Interessierte können sich dabei nicht nur untereinander, sondern auch mit den SRF-Expertinnen Martina Moser und Rachel Rinast sowie Sandra Betschart messen.