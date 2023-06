«Es geht um Leben oder Tod», finden Torhüterin Gaëlle Thalmann und Trainerin Inka Grings. Die Rede ist natürlich nicht vom Fussball, sondern vom Teambesuch bei der Feuerwehr, welchen die Equipe im Vorfeld der Testpartie gegen Sambia gemacht hatte. Die Nati-Trainerin fingierte dabei als Organisatorin für den Tag.

«Man kann viel von anderen Teams oder Unternehmen abgucken. Es braucht in beiden Jobs Disziplin und jede muss wissen, was ihre Aufgabe ist, damit man nicht wie beim Island-Spiel auseinanderfällt», so die Trainerin.

Gelassenheit trotz Konkurrenz bei Thalmann

In eine ähnliche Kerbe schlägt die erfahrene Thalmann: «Der Ausflug war sehr spannend. Es war schön, dass alle in die gleiche Richtung ziehen.» Für die 37-Jährige war der Event eine willkommene Abwechslung zu den intensiven und harten Trainingseinheiten. «Wir haben alle müde Beine, aber die Vorfreude ist riesig.»

Seit der Übernahme von Grings ist die routinierte Torhüterin nicht mehr automatisch gesetzt. In Sachen Stammplatz mache sie sich allerdings keine Gedanken. «Jedes Mal, wenn ein neuer Trainer übernimmt, ist dieser Konkurrenzkampf da. Ich kenne das auch aus dem Klub», gibt sich Thalmann gelassen.

Für die Testspiel-Gegnerinnen findet die Torhüterin viele lobende Worte. Dennoch ist für sie auch ein Schweizer Sieg im Bereich des Möglichen: «Sie haben sehr schnelle Stürmerinnen. Sie spielen wie fast alle afrikanischen Teams einen sehr offensiven Fussball. Allerdings sind sie dadurch defensiv etwas nachlässig, was unsere Chance ist.»

Heisse Phase steht an

Das definitive Aufgebot für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli - 20. August) wird Grings am Montag bekanntgeben (ab 09:55 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport). Somit ist für die Spielerinnen das Spiel gegen Sambia die letzte Chance, sich noch einmal aufzudrängen. Dass es für die eine oder andere Spielerin knapper als gedacht wird, gefällt Grings: «Ich mag das. Andersrum wäre etwas falsch gelaufen. Es gab viele Diskussionen und Gespräche.»

Ein Detail zum Kader liess sich die Deutsche bereits entlocken: «Lia Wälti ist wieder im Training mit dabei. Sie wird unter keinen Umständen in beiden Tests dabei sein, allerdings sind wir guten Mutes, dass sie halbwegs gesund in den Flieger steigen wird.»