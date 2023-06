Legende: Taktik und Teambildung Inka Grings weiss, wo sie den Hebel in der dritten Vorbereitungswoche ansetzen will. Keystone/Anthony Anex

Nationaltrainerin Inka Grings verzichtet für die dritte WM-Vorbereitungswoche in Yverdon auf Ella Touon und Elvira Herzog. Fabienne Humm wird im dritten von vier Pre-Camps arbeitsbedingt fehlen, bleibt aber für die WM weiterhin ein Thema.

«Der Entscheid war nicht einfach. Wegen der variablen Besetzung auf diesen Positionen haben wir uns aber so entschieden», sagt Grings über Verteidigerin Touon und Torhüterin Herzog, welche aus dem Nati-Camp abreisen müssen.

Der Nati-Fahrplan bis zur WM Box aufklappen Box zuklappen 26. bis 30. Juni – Zusammenzug in Yverdon

Freitag, 30. Juni, 18:00 Uhr – Länderspiel in Biel vs. Sambia (live bei SRF zu sehen)

(live bei SRF zu sehen) 3. bis 5. Juli – Zusammenzug in Kloten

Mittwoch, 5. Juli, 19:00 Uhr – Länderspiel in Winterthur vs. Marokko (live bei SRF zu sehen)

(live bei SRF zu sehen) 20. Juli bis 20. August – WM-Endrunde in Australien/Neuseeland

Kaderbekanntgabe am 3. Juli

In der dritten WM-Vorbereitungswoche will die Nationaltrainerin den Hebel in zwei Bereichen ansetzen: «Wir werden viel taktisch arbeiten und auch das Teambuilding nochmal in den Vordergrund stellen.» Nach der dritten Vorbereitungswoche erfolgt dann der letzte Kaderschnitt mit der offiziellen WM-Kaderbekanntgabe am Montag, 3. Juli in Zürich.

Sowohl vor wie auch nach der Kaderbekanntgabe bestreitet die Frauen-Nati noch ein Testspiel: Am Freitag, 30. Juni trifft das Grings-Team in Biel auf Sambia. Am Mittwoch, 5. Juli heisst der Gegner in Winterthur Marokko.

Das Aufgebot für die 3. WM-Vorbereitungswoche Box aufklappen Box zuklappen Tor: Seraina Friedli (FC Zürich), Gaëlle Thalmann (Real Betis/ESP), Livia Peng (Levante/ESP) Verteidigung: Luana Bühler (Hoffenheim/GER), Viola Calligaris (Levante/ESP), Laura Felber (Servette Chênois), Noelle Maritz (Arsenal/ENG), Lara Marti (Bayer Leverkusen/GER), Julia Stierli (FC Zürich) Mittelfeld & Sturm: Eseosa Aigbogun (Paris FC/FRA), Amira Arfaoui (Bayer Leverkusen/GER), Ramona Bachmann (Paris St-Germain/FRA), Iman Beney (YB-Frauen), Ana-Maria Crnogorcevic (Barcelona/ESP), Alisha Lehmann (Aston Villa/ENG), Sandrine Mauron (Servette Chênois), Seraina Piubel (FC Zürich), Géraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt/GER), Marion Rey (FC Zürich), Nadine Riesen (FC Zürich), Coumba Sow (Servette Chênois), Meriame Terchoun (Dijon/FRA), Lia Wälti (Arsenal/ENG), Riola Xhemaili (Freiburg/GER)