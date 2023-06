Die Schweizer Frauen-Nati kommt im Testspiel gegen Sambia in Biel zu einem 3:3-Remis.

Das Team von Trainerin Inka Grings liegt zur Halbzeit mit 1:3 hinten, dann kommt die Reaktion.

Die letzte Prüfung vor der Endrunde heisst Marokko am Mittwoch.

Je länger die Partie dauerte, desto mehr hatten die Schweizerinnen Oberwasser. Es wurde augenfällig, dass sich die Equipe von Trainerin Inka Grings in Sachen Fitness auf einem anderen Niveau bewegte als Sambia.

Dies war auch ausschlaggebend dafür, dass die Nati im zweitletzten Test vor der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) nach einem 1:3-Rückstand doch noch ein 3:3 herausholte. Seraina Piubel (54.) und Coumba Sow (81.) waren als einzige Spielerinnen in der 2. Halbzeit erfolgreich.

Fehleranfällig in der 1. Halbzeit

Wäre die SFV-Auswahl in den letzten Minuten etwas kaltblütiger gewesen, hätte sie sich gar über einen Sieg freuen können. Das 3:3 war aufgrund der Schweizer Leistung in der ersten Hälfte aber das gerechte Resultat.

Begonnen hatte die Partie aus Schweizer Sicht perfekt: Ana-Maria Crnogorcevic vollendete einen mustergültigen Angriff mit einem satten Schuss schon in der 8. Minute zum 1:0.

00:44 Video Crnogorcevic schiesst die Schweiz in Führung Aus Sport-Clip vom 30.06.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Die Sambierinnen fanden bis dahin überhaupt nicht ins Spiel – dies sollte sich in den folgenden Minuten ändern.

13. Minute: Meriame Terchoun leistet sich auf dem rechten Flügel einen Fehlpass. Die Sambierinnen schalten schnurstracks um. Racheal Kundananji lanciert Grace Chanda, die in die entfernte Ecke einschiebt.

Meriame Terchoun leistet sich auf dem rechten Flügel einen Fehlpass. Die Sambierinnen schalten schnurstracks um. Racheal Kundananji lanciert Grace Chanda, die in die entfernte Ecke einschiebt. 20. Minute: Luana Bühler kann einen Ball aus der gegnerischen Innenverteidigung nicht richtig kontrollieren, Barbra Banda reagiert blitzschnell, lässt Julia Stierli aussteigen und vollendet wuchtig.

Schliessen 01:30 Video Sambia dreht die Partie innert 7 Minuten Aus Sport-Clip vom 30.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 00:58 Video Kundananji erzielt das 3:1 und malträtiert beim Jubeln den Rasen Aus Sport-Clip vom 30.06.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Danach zeigten sich die Schweizerinnen zwar bemüht, das Zepter an sich zu reissen, aber Sambia blieb vor allem dank seinem Tempo brandgefährlich. Und deshalb passte es irgendwie nicht ins Bild, als das 3. Tor der Gäste nach einem Standard fiel: Kundananji kam nach einem Eckball ungedeckt zum Abschluss und reüssierte (45.+6).

Schliessen 02:13 Video Grings: «Es war kein gutes Spiel» Aus Sport-Clip vom 30.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden. 02:17 Video Bachmann: «Positiv war, dass wir Moral zeigten» Aus Sport-Clip vom 30.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 17 Sekunden. 02:13 Video Maritz: «Mit der 1. Halbzeit können wir nicht zufrieden sein» Aus Sport-Clip vom 30.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden.

So geht's weiter

Am Montag wird Trainerin Grings das Kader für die Endrunde bekanntgeben. Sie können die Präsentation ab 9:55 Uhr live bei SRF mitverfolgen. Das letzte Testspiel bestreitet die Nati am 5. Juli in Winterthur gegen Marokko. Der Partie können Sie ab 18:50 Uhr live auf SRF zwei beiwohnen.