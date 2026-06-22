Nach seinem Hattrick zum Start ins Turnier legt Lionel Messi gegen Österreich nach und überflügelt Miroslav Klose in der Bestenliste.

Lionel Messi ist zum alleinigen Rekord-Torschützen bei Weltmeisterschaften aufgestiegen. Der argentinische Offensivstar erzielte mit dem Tor zum 1:0 im 2. Gruppenspiel gegen Österreich seinen 17. WM-Treffer und überholte damit den deutschen Weltmeister von 2014 Miroslav Klose. In der 9. Minute hatte Messi noch einen Elfmeter verschossen. Zum Auftakt gegen Algerien war ihm ein Hattrick gelungen.

Klose gratulierte seinem Nachfolger umgehend: «Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter», sagte der 48-Jährige der Süddeutschen Zeitung. «Lionel Messi ist für mich der beste Fussballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!»

Seinen Rekord baute Messi mit dem Tor zum 2:0 in der Nachspielzeit noch aus, Gefahr droht Messi aber noch von Kylian Mbappé. Der Franzose kommt vor dem Spiel gegen den Irak auf 14 WM-Tore. Mbappé ist elf Jahre jünger und hat wohl mindestens noch ein weiteres Turnier vor sich, während Messi seine sechste und letzte Weltmeisterschaft spielt. Der Weltmeister-Captain wird am Mittwoch 39 Jahre alt.

«Ich geniesse einfach den Moment»

Nach dem Schlusspfiff wollte Messi gar nicht über seinen Rekord reden. «Ich denke nicht so viel darüber nach. Ich bin müde, völlig erschöpft. Ich geniesse einfach den Moment und freue mich, wieder mit meinen Teamkollegen zusammen zu sein.»

Ganz zu Beginn des Spiels hatte Argentiniens Superstar einen Foulelfmeter verschossen (9.). «Den hätte ich reinschiessen können», sagte er. Fehlschüsse vom Punkt sind für ihn jedoch nichts Neues: Es war im 7. Versuch bereits der 3. verschossene WM-Elfmeter.

«Er ist unglaublich», sagte sein Mitspieler Leandro Paredes, «das ist toll für uns, toll für alle Argentinier und toll für den Fussball überhaupt. Ich hoffe, dass wir so weitermachen können.» Denn natürlich wolle man wieder – wie in Katar 2022 – «am Ende gewinnen».

Im Alter immer besser

Ausnahmekönner Messi war an Weltmeisterschaften lange Zeit kein überragender Goalgetter. Bis und mit der WM 2018 kam der Argentinier auf «nur» 6 Tore in 18 Partien. Seither kamen aber in 9 Spielen 12 Tore hinzu. Bei seinen letzten 6 WM-Einsätzen traf er immer. Damit stellte er einen Rekord ein: Zuvor haben nur der Franzose Just Fontaine und der Brasilianer Jairzinho in 6 aufeinanderfolgenden WM-Spielen eingenetzt.