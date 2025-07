Real Madrid bezwingt den BVB an der Klub-WM in New Jersey mit 3:2 und steht im Halbfinal. Dort wartet PSG.

Legende: Bejubeln das erste Real-Tor Arda Güler, Gonzalo Garcia und Vinicius Junior (v.l.n.r.). AP Photo/Pamela Smith

Real Madrid ist an der Klub-WM in den Halbfinal eingezogen. Die «Königlichen» bezwangen Borussia Dortmund im MetLife Stadium in New Jersey vor knapp 75'000 Fans mit 3:2.

Das Team von Trainer Xabi Alonso, für den es das erste Turnier als Real-Coach ist, zog schon in der Startphase davon. Gonzalo Garcia (10.) verwertete eine Flanke von Arda Güler im Zentrum per Direktabnahme. Für das 21-jährige Madrider Eigengewächs war es der vierte Treffer im fünften Spiel in den USA. Zehn Minuten später erhöhte Fran Garcia auf 2:0.

Spektakel am Schluss

Der BVB, bei dem Gregor Kobel im Tor stand, fand erst gegen Ende der ersten Halbzeit ins Spiel. Nennenswerte Torchancen blieben Mangelware. Nach der Pause geizten dann beide Teams mit Spektakel – bis in die Nachspielzeit:

90.+2: Maximilian Beier trifft aus dem Nichts zum 1:2.

90.+4: Nach einer Güler-Flanke netzt Kylian Mbappé per Seitfallzieher ein (3:1).

90.+6: Dean Huijsen foult Serhou Guirassy im Strafraum als letzter Mann und sieht Rot.

90.+8: Guirassy trifft per Penalty zum 2:3.

Danach war Schluss. Real trifft im Halbfinal auf PSG.

Klub-WM