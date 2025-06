Im brasilianischen Achtelfinal-Duell an der Klub-WM setzt sich Palmeiras mit 1:0 nach Verlängerung durch.

In 100. Minute: Paulinho schiesst Palmeiras gegen Botafogo weiter

Legende: Gegenteilige Gefühlslagen Palmeiras' Paulinho feiert, die Botafogo-Spieler sind bedient. Reuters/Lee Smith

Es benötige am Ende eines einzelnen Geniestreiches: 100 Minuten waren gespielt, als Paulinho den Ball 40 Meter vor dem Tor übernahm. Der ehemalige Leverkusen-Stürmer überlief zwei Spieler und liess einen dritten aussteigen, ehe er zum 1:0 für Palmeiras einschob.

Der Klub aus Sao Paulo, der in einer intensiven, aber ereignisarmen Partie vor allem zu Beginn Vorteile hatte, machte die Schlussphase dann selber noch spannend: In der 116. Minute flog Captain Gustavo Gomez nach einem unnötigen Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Doch Botafogo wollte die Reaktion nicht mehr gelingen.

Dank dem 1:0-Sieg nach Verlängerung steht Palmeiras an der Klub-WM in den USA als erster Viertelfinalist fest. Der nächste Gegner wird am späteren Samstagabend im Duell Benfica – Chelsea bestimmt.

