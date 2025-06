Achtelfinals an Klub-WM

Legende: Pflicht erfüllt Die Chelsea-Akteure feiern den Viertelfinal-Einzug. Reuters/Jim Dedmon/Imagn Images

Chelsea qualifiziert sich dank einem 4:1 nach Verlängerung gegen Benfica für den Viertelfinal der Klub-WM.

Ein Unwetter sorgt in Charlotte kurz vor Ende der regulären Spielzeit für einen fast zweistündigen Unterbruch.

Die «Blues» treffen in der nächsten Runde auf Palmeiras, das im innerbrasilianischen Duell mit Botafogo siegreich ist.

Chelsea hat sich nicht von einer langen Unterbrechung und einem späten Ausgleich stoppen lassen und steht im Viertelfinal der Klub-WM. Die «Blues» bezwangen Benfica in Charlotte im Bundesstaat North Carolina mit 4:1 nach Verlängerung und bekommen es nun mit Brasiliens Rekordmeister Palmeiras zu tun.

Ich finde das lächerlich.

Die fast zweistündige (!) Pause wegen eines Unwetters brachte Chelsea-Trainer Enzo Maresca in Rage. «Sie haben hier schon 6 Spiele unterbrochen. Ich finde das lächerlich. Das ist kein Fussball», schimpfte der Italiener: «Wenn 7 oder 8 Spiele unterbrochen werden, ist das wahrscheinlich nicht der richtige Ort für diesen Wettbewerb.»

Di Maria rettet spät

In Charlotte wurde das Spiel beim Stand von 1:0 für Chelsea in der 86. Minute unterbrochen. Die Spieler mussten vom Feld, über die Stadionboxen wurden die Fans aufgefordert, ihre Plätze zu verlassen.

Nach der Unterbrechung brachte Angel di Maria Benfica mit einem Handelfmeter in die Verlängerung (95.). In dieser zog Chelsea nach einem Platzverweis gegen die Portugiesen mit 3 Toren innert 9 Minuten davon.

Palmeiras schaltet Botafogo aus

Als erstes Team hatte sich Palmeiras für den Viertelfinal der Klub-WM qualifiziert. Das Team aus Sao Paulo gewann das brasilianische Duell mit Botafogo aus Rio de Janeiro 1:0 nach Verlängerung.

Den entscheidenden Treffer in Philadelphia erzielte in der 100. Minute der frühere Leverkusener Paulinho. Der eingewechselte 24-jährige Offensivspieler schlug im Strafraum einen Haken und traf durch die Beine von Verteidiger Kaio zum 1:0. Dabei blieb es, obwohl Palmeiras nach einer gelb-roten Karte ab der 116. Minute in Unterzahl spielte.

Klub-WM