PSG fährt an der Klub-WM in den USA dank eines souveränen 4:0 über Atletico Madrid die ersten drei Punkte ein.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kann's auch in Übersee Vitinha. imago images/NurPhoto

Zwei Wochen nach dem gewonnenen Final in der Champions League hat Paris Saint-Germain die Klub-WM erfolgreich lanciert. Im nicht ganz gefüllten, 90'000 Zuschauer fassenden Rose-Bowl-Stadion von Pasadena (Kalifornien) gewannen die Franzosen in der Gruppe B gegen Atletico Madrid etwas zu hoch 4:0.

Fabian Ruiz brachte seine Farben mit einem präzisen Flachschuss in der 19. Minute in Führung. Kurz vor der Pause doppelte Vitinha nach. Der Portugiese veredelte einen mustergültigen Konter, nachdem Antoine Griezmann auf der Gegenseite das 1:1 verpasst hatte.

Mayulu macht den Deckel drauf

Nach einer knappen Stunde kam Atletico zum vermeintlichen Anschlusstreffer durch Julian Alvarez. Wegen eines vorangegangenen Fouls an Désiré Doué wurde das Tor aber annulliert. Senny Mayulu (87.) und Kang-In Lee mit einem Handspenalty tief in der Nachspielzeit (90.+7) erhöhten in der Schlussphase auf 4:0. Atletico hatte nach Gelb-Rot gegen Verteidiger Clément Lenglet ab der 78. Minute nur noch zu zehnt agiert.

Service zur Klub-WM