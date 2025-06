Real Madrid holt sich an der Klub-WM in den USA mit einem 3:0 gegen Salzburg den Gruppensieg – auch Al Hilal ist weiter.

Gruppe H an der Klub-WM

Legende: Glänzten als Torschützen gegen Salzburg Gonzalo Garcia (links) und Vinicius Junior. Keystone/AP/MATT SLOCUM

Der Kampf um den Sieg in der Gruppe H geriet zur einseitigen Machtdemonstration: Real schlug Salzburg mit 3:0, womit die Österreicher noch aus den Top 2 fielen. Der saudische Vertreter Al Hilal schlug Schlusslicht Pachuca aus Mexiko gleichzeitig mit 2:0 und sicherte sich damit wie Real das Achtelfinal-Ticket.

Die Madrilenen setzten sich vor 60'000 Zuschauern im Regen von Philadelphia mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause ab. Erst schob Vinicius Junior mit links von der Strafraumgrenze ein, ehe der Brasilianer mit der Hacke Federico Valverde mustergültig bediente. Dieser traf unbedrängt zum 2:0. Für die Entscheidung war Gonzalo Garcia mit einem feinen Heber nach einem Konter besorgt (84.).

Real im Achtelfinal gegen Juventus

Al Hilal musste gegen Pachuca bis tief in die Nachspielzeit zittern, ehe Marcos Leandro in der 95. Minute die Siegsicherung zum 2:0 gelang. Zuvor hatte Salem Al-Dawsari den saudischen Meister von 2024 nach 22 Minuten in Führung gebracht. Al Hilal trifft im Achtelfinal auf Manchester City, Real misst sich mit Juventus Turin.

