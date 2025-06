An der Klub-WM laufen die letzten Gruppenspiele. Hier liefern wir eine Übersicht der bereits feststehenden Achtelfinals.

Legende: Trifft im Achtelfinal auf die alten Weggefährten Lionel Messi. Reuters/Hannah McKay

Palmeiras – Botafogo

Samstag, 28. Juni, 18:00 Uhr in Philadelphia

Mit einem späten Doppelschlag hat sich Palmeiras in seinem letzten Gruppenspiel gegen Inter Miami noch einen Punkt gesichert. Dieser reichte, um Platz 1 zu holen und damit im Achtelfinal PSG aus dem Weg zu gehen. Stattdessen kommt es für den Klub aus Sao Paulo zum brasilianischen Duell mit Botafogo (Rio de Janeiro).

PSG – Inter Miami

Sonntag, 29. Juni, 18:00 Uhr in Atlanta

Nach seinen glorreichen Jahren bei Barcelona wechselte Lionel Messi im Sommer 2021 zu PSG. So richtig glücklich wurde der «Zauberfloh» in Paris aber nicht, ein internationaler Titel blieb aus. Nach zwei Saisons zog Messi von Frankreich weiter in Richtung MLS zu Inter Miami. Nun trifft der 8-fache Ballon-d'Or-Gewinner im Achtelfinal der Klub-WM auf seinen Ex-Klub PSG.

Diese Achtelfinal-Paarungen sind noch offen:

1. Gruppe C – 2. Gruppe D

Samstag, 28. Juni, 22:00 Uhr in Charlotte

Flamengo – 2. Gruppe C

Sonntag, 29. Juni, 22:00 Uhr in Miami

1. Gruppe E – 2. Gruppe F

Montag, 30. Juni, 21:00 Uhr in Charlotte

1. Gruppe G – 2. Gruppe H

Dienstag, 1. Juli, 03:00 Uhr in Orlando

1. Gruppe H – 2. Gruppe G

Dienstag, 1. Juli, 21:00 Uhr in Miami

1. Gruppe F – 2. Gruppe E

Mittwoch, 2. Juli, 03:00 Uhr in Atlanta

Resultate