Legende: Hat er auch an der Klub-WM in den USA die Nase vorn? Bayerns Harry Kane im Duell mit Paris-Akteur Nuno Mendes. IMAGO / Buzzi

Palmeiras - Chelsea

Samstag, 5. Juli, 03:00 Uhr in Philadelphia

Beide Teams leisteten im Achtelfinal Überstunden. Während Palmeiras im brasilianischen Duell mit Botafogo «nur» in die Verlängerung musste, kam bei Chelseas 4:1-Sieg n.V. noch ein fast zweistündiger Unterbruch wegen eines drohenden Unwetters hinzu. Dieser brachte Coach Enzo Maresca in regelrechte Rage. Ob das Wetter in Philadelphia mitspielt?

PSG - Bayern München

Samstag, 5. Juli, 18:00 Uhr in Atlanta

Als amtierender Champions-League-Sieger geht PSG als Favorit ins Gigantenduell mit dem deutschen Rekordmeister. Die Resultate der letzten Vergangenheit sprechen allerdings für die Bayern. Sechs der letzten sieben Duelle in der Champions League gingen zu Gunsten der Münchner aus. Das jüngste Aufeinandertreffen entschied das Team von Trainer Vincent Kompany im letzten Herbst in der Liga-Phase mit 1:0 für sich.

Inter/Fluminense – Manchester City/Al Hilal

Freitag. 4. Juli, 21:00 Uhr in Orlando

Real Madrid/Juventus – Dortmund/Monterrey

Samstag, 5. Juli, 22:00 Uhr in East Rutherford

