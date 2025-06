Ein 2:2 im 3. Gruppenspiel bringt Inter Miami und Palmeiras an der Klub-WM in der Gruppe A in die K.o.-Phase.

Legende: Wird hier schon über die Achtelfinal-Gegner gesprochen? Lionel Messi nach dem Spiel im Gespräch mit Palmeiras-Spielern. Reuters/Marco Bello

Nach Abschluss der Gruppe A in der Nacht auf Dienstag stehen an der Klub-WM in den USA die ersten beiden Achtelfinal-Paarungen fest. Inter Miami und Palmeiras trennten sich in Miami 2:2 und lösten beide mit je 5 Punkten das Ticket für die K.o.-Phase.

Im Parallelspiel in New Jersey zwischen Porto und Al Ahly fielen gleich 8 Treffer, einen Sieger gab es aber nicht. Sowohl die Portugiesen als auch die Ägypter schieden aus.

Miami verspielt bessere Ausgangslage

Inter Miami führte gegen Palmeiras nach Toren durch Tadeo Allende (16.) und Luis Suarez (65.) mit 2:0 und war auf bestem Weg in Richtung Gruppensieg. Die Brasilianer erzwangen dank zwei späten Treffern durch Paulinho (80.) und Mauricio (87.) aber noch das Remis. Der eine Punkt reichte Palmeiras aufgrund der besseren Tordifferenz zu Platz 1.

Dank dem späten Doppelschlag geht Palmeiras im Achtelfinal Paris St-Germain aus dem Weg und trifft stattdessen auf Botafogo, den Zweiten der Gruppe B. Lionel Messis Inter Miami muss in der Runde der letzten 16 gegen den Champions-League-Sieger aus Europa ran.

Resultate