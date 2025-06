Legende: Entscheidet wieder einmal ein Spiel Lionel Messi. Reuters/Kai Pfannenbach

Inter Miami steht an der Klub-WM mit einem Bein in den Achtelfinals. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi kam in der Gruppe A zu einem eher überraschenden 2:1-Sieg gegen Porto. Dabei hatte die Partie aus Sicht von Inter Miami nicht gut begonnen. Schon nach 8 Minuten brachte Samu Porto in Atlanta per Penalty in Front.

Messi macht Messi-Sachen

Nach der Pause drehte die nordamerikanische Equipe das Spiel aber innert 7 Minuten. Zuerst glich Telasco Segovia mit einer schönen Direktabnahme aus, ehe der grosse Moment von Messi folgte. Der 8-fache Weltfussballer des Jahres zirkelte in der 54. Minute einen Freistoss aus 20 Metern und zentraler Position herrlich in die Maschen.

Porto war im Anschluss zu keiner Reaktion mehr fähig. Die Portugiesen stehen nach den ersten beiden Gruppenspielen mit nur 1 Punkt da und müssen am letzten Vorrundenspieltag auf Schützenhilfe hoffen.

In der anderen Partie der Gruppe A besiegte Palmeiras Al Ahly mit 2:0. Die Brasilianer haben damit wie Inter Miami 4 Zähler auf dem Konto und somit beste Chancen auf das Weiterkommen.

