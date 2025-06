Legende: Musste hartes Brot essen PSG-Stürmer Bradley Barcola. Keystone/AP/Jae C. Hong

An der Klub-WM in den USA kündigt sich in der Gruppe B ein spannender Dreikampf um die zwei Achtelfinaltickets an. Nach dem 1:0-Sieg über PSG haben vor dem abschliessenden Spieltag überraschend die Brasilianer von Botafogo die besten Karten. Das Team aus Rio weist 6 Punkte auf, PSG und Atletico Madrid je 3.

Im Rose Bowl von Pasadena entschied Igor Jesus das Duell des amtierenden Copa-Libertadores-Titelhalters gegen den Champions-League-Sieger mit seinem Tor in der 36. Minute. PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma wurde vom abgelenkten Schuss auf dem falschen Fuss erwischt. Die Franzosen hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, fanden gegen die gut formierte Botafogo-Defensive aber kein Mittel.

Atletico meldet sich im Turnier an

Atletico schlug die Seattle Sounders mit dem Schweizer Stefan Frei im Tor 3:1. Die Spanier gingen im Stadion des Gegners früh durch Pablo Barrios in Führung (11.). Der frühere Dortmunder Axel Witsel erhöhte (47.), nach der direkten Antwort von Albert Rusnak (50.) traf Barrios zum Endstand (55.).

Atletico muss am Montag wohl das letzte Gruppenspiel gegen Botafogo gewinnen, um die Chancen auf ein Weiterkommen aufrechtzuerhalten. PSG spielt gleichzeitig gegen Seattle.

