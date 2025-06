Klub-WM: Gruppe C

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Ist bedient Bayern-Legende Thomas Müller. imago images/MIS

Bayern München hat im letzten Gruppenspiel an der Klub-WM den Gruppensieg verspielt. Gegen Benfica Lissabon setzte es in Charlotte eine knappe 0:1-Niederlage ab.

Das Team von Vincent Kompany, der im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen die Boca Juniors sieben Wechsel in der Startformation vorgenommen hatte, musste sich zu Beginn hinten reindrücken lassen. Bereits in der 13. Minute bestrafte Benfica in der Person von Andreas Schjelderup die Bayern für ihre Passivität.

In der zweiten Halbzeit wurde der deutsche Rekordmeister zielstrebiger und kam durch einen flachen Weitschuss des eingewechselten Joshua Kimmich zum vermeintlichen Ausgleich (61.). Weil Harry Kane Benfica-Keeper Anatolii Trubin die Sicht versperrte und dabei im Abseits stand, zählte der Treffer nicht. Die Bayern treffen im Achtelfinal nun auf Flamengo.

Boca nur mit Remis

Das andere Spiel der Gruppe C zwischen Auckland City und den Boca Juniors (ohne Lucas Blondel) endete 1:1. Aufgrund eines drohenden Unwetters in Nashville war die Partie zwischenzeitlich unterbrochen.

Resultate