Flamengo schafft an der Klub-WM in der Gruppe D die Überraschung gegen Chelsea. Die Brasilianer gewinnen verdient 3:1.

Legende: Ein Auftritt zum Vergessen Chelseas Nicolas Jackson fliegt 4 Minuten nach seiner Einwechslung mit direkt Rot vom Platz. Getty Images/Carl Recine

Die Klub-WM in den USA ist um eine Überraschung reicher. Und wieder zeichnete ein brasilianisches Team dafür verantwortlich. Nach Botafogo gegen PSG (1:0) in der Nacht auf Freitag gelang Flamengo am späten Freitagabend der Exploit gegen Chelsea. Die südamerikanische Equipe setzte sich in Philadelphia verdient mit 3:1 gegen das europäische Ensemble durch.

Partie innert 3 Minuten gedreht

Pedro Neto brachte Chelsea nach 13 Minuten standesgemäss in Führung. Nach dem Seitenwechsel wurden die «Blues» jedoch für ihre Passivität bestraft. Flamengo führte durch einen Doppelschlag innert 3 Minuten durch Bruno Henrique und Danilo (62./65.) die Wende herbei. Kurz darauf leistete sich der eben erst eingewechselte Nicolas Jackson einen Totalaussetzer. Der Chelsea-Stürmer kassierte nach einem hässlichen Einsteigen zurecht Rot.

In Überzahl machte Wallace Yan mit dem 3:1 den 2. Sieg im 2. Spiel für Flamengo perfekt. Im anderen Spiel der Gruppe D duellieren sich in der Nacht auf Samstag der Los Angeles FC und Espérance Tunis.

Resultate