Die «Blues» gewinnen das Direktduell gegen Espérance Tunis mit 3:0 und stehen an der Klub-WM in den USA wie Gruppensieger Flamengo in der K.o.-Phase.

Legende: Traf erstmals im Chelsea-Dress Liam Delap klatscht nacht dem 2:0 mit Kiernan Dewsbury-Hall ab. imago images/Imagn Images/Caean Coutox

Chelsea hat mit dem zweiten Sieg an der Klub-WM den Einzug in den Achtelfinal perfekt gemacht. Ein fussballerischer Leckerbissen war das Direktduell gegen Espérance Tunis in Philadelphia nicht. Dies war einerseits den hohen Temperaturen geschuldet, andererseits aber auch den Tunesiern, die offensiv wenig zur Partie beisteuerten.

Fernandez bereitet Doppelschlag vor

Im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen Flamengo hatte Enzo Maresca seine Startelf fast komplett ausgetauscht. Enzo Fernandez war einer von drei Spielern, welche die Rotation des Chelsea-Trainers überstanden. Der Argentinier dankte es mit zwei Vorlagen. Er bereitete sowohl das 1:0 durch Tosin Adarabioyo sowie das 2:0 durch Liam Delap vor. Beide Tore fielen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Für Delap war es das erste Tor im Chelsea-Trikot. Der 22-Jährige war erst auf die Klub-WM von Ipswich Town zu den Londonern gestossen. Die Tunesier erweckten in der Folge nicht den Eindruck, die Partie noch wenden zu können. Das 3:0 durch Tyrique George fiel erst wenige Sekunden vor Schluss.

Flamengo auf Sparflamme

Während für die Tunesier das Turnier vorbei ist, steht Chelsea als Gruppenzweiter hinter Flamengo Rio im Achtelfinal. Die «Blues» treffen am Samstag auf Benfica Lissabon. Gruppensieger Flamengo ging beim 1:1 gegen den Los Angeles FC in Orlando nicht mehr an die Grenzen, bekundete bei vier Aluminium-Treffern aber auch eine ordentliche Portion Pech. Die Brasilianer spielen am Sonntagabend gegen Bayern München um den Einzug in den Viertelfinal.

