In der 2. Partie der Gruppe D schlagen die Brasilianer in Philadelphia Espérance Tunis verdient.

Legende: Torjubel in Minute 17 Flamengo geht gegen Tunis früh in Führung. Keystone/DERIK HAMILTON

Flamengo, der Klub aus Rio de Janeiro, dominierte seine Auftaktpartie gegen den tunesischen Meister Espérance Tunis im halbleeren Stadion in Chicago von A bis Z. Tunis kam bei der 0:2-Niederlage nur auf zwei Torabschlüsse.

Flamengo ging bereits in der 17. Minute in Führung. Guillermo Varela spielte von der rechten Seite auf den weiten Pfosten auf Luiz Araujo. Dieser legte perfekt auf Giorgian de Arrascaeta zurück, welcher zum 1:0 einnetzte.

Die Tunesier hatten ihre beste Phase nach etwa einer Stunde, verpassten jedoch den schmeichelhaften Ausgleich. So war es Araujo, der nach 70 Minuten die Partie entschied. Der ehemalige Chelsea- und Arsenal-Akteur Jorginho setzte den 29-Jährigen optimal in Szene und Araujo versenkte das Leder mit links präzise in der unteren Ecke.

Flamengo nun gegen Chelsea

Mit diesem Sieg zog Flamengo mit Chelsea gleich. Die Engländer hatten am Montag ihren ersten Match in der Gruppe D gegen den Los Angeles FC ebenfalls mit 2:0 gewonnen. Im Direktduell am Freitag machen diese beiden Mannschaften wohl den Gruppensieg unter sich aus.

