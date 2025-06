Per E-Mail teilen

Legende: «Dosenöffner» Inter bejubelt das 1:0 durch Francesco Pio Esposito in der 72. Minute. imago images/Imagn Images

Inter Mailand gewinnt das Direktduell gegen River Plate 2:0 und sichert sich an der Klub-WM in der Gruppe E Rang 1.

Monterrey (MEX) zieht dank einem 4:0 über Urawa Red Diamonds (JPN) in die K.o.-Phase ein.

Im Achtelfinal trifft Inter Mailand auf Fluminense, Monterrey bekommt es mit Borussia Dortmund zu tun.

Yann Sommer und Inter Mailand standen vor einer heiklen Aufgabe im letzten Gruppenspiel an der Klub-WM. Im Direktduell gegen das punktgleiche River Plate musste ein Sieg her, um in die Achtelfinals einzuziehen – vorausgesetzt, Monterrey holt den nötigen Dreier gegen die punktlosen Japaner Urawa Red Diamonds.

Esposito und Bastoni treffen in der 2. Halbzeit

Die «Nerazzurri» haben geliefert: Dank einem 2:0-Erfolg vor 45'000 Zuschauenden in Seattle sicherte sich der unterlegene Champions-League-Finalist Rang 1 in der Gruppe E. Francesco Pio Esposito (72.) und Alessandro Bastoni (90.+3) erzielten die Treffer für die Italiener. Für Esposito war gar das allererste Tor im Dress der Italiener.

Aufseiten der Argentinier flogen Lucas Martinez Quarta (66.) mit Rot und Gonzalo Montiel (90.+6) mit Gelb-Rot vom Platz. Inter spielt im Achtelfinal am 30. Juni in Charlotte gegen die Brasilianer Fluminense. River Plate rutschte auf Rang 3 ab und schied aus.

Monterrey souverän zu Rang 2

Monterrey, das in der Gruppenphase kein Spiel verloren und Inter ein 1:1 abgetrotzt hatte, bekundete beim 4:0 über Urawa Red Diamonds keine Probleme und zog als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase ein. Die Mexikaner lagen dank der Treffer von Nelson Deossa (30.), German Berterame (34.) und Jesus Corona (38.) schon vor der Pause beruhigend mit 3:0 in Führung. Kurz vor Schluss traf erneut Berterame (90.+7) zum Endstand.

Die vom vierfachen Champions-League-Sieger Sergio Ramos dirigierte Defensive hat bislang nur einen einzigen Gegentreffer kassiert. Im Achtelfinal kommt es nun zum Duell mit Borussia Dortmund und dem Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel. Das Spiel findet am 1. Juli in Atlanta statt.

