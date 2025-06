Valentin Carboni schiesst Inter Mailand an der Klub-WM gegen die Urawa Red Diamonds in der 92. Minute zum 2:1-Sieg.

Legende: Spätes Glück Valentin Carboni (rechts) lässt sich für sein Siegtor feiern. Reuters/STEPHEN BRASHEAR

Inter Mailand hat in seinem 2. Spiel in der Gruppe E den Kopf gerade noch so aus der Schlinge ziehen können. Der Champions-League-Finalist tat sich gegen die Urawa Red Diamonds in Seattle lange extrem schwer, durfte dank des Treffers von Joker Valentin Carboni in der 92. Minute aber doch noch einen 2:1-Sieg bejubeln.

Reaktion lässt lange auf sich warten

Der krasse Aussenseiter aus Japan, der am 1. Spieltag River Plate aus Argentinien mit 1:3 unterlegen war, ging in der 11. Minute verdient in Führung. Ryoma Watanabe erwischte Inter-Goalie Yann Sommer mit einem Flachschuss aus kurzer Distanz.

Die «Nerazzurri» rannten in der Folge sehr lange erfolglos an. Erst in der 78. Minute gelang Lautaro Martinez auf Zuspiel von Nicolo Barella der Ausgleich zum 1:1.

Dank dem Last-Minute-Sieg schraubt Inter sein Punktekonto auf 4 Zähler hoch und hat nun gute Chancen auf ein Ticket für die Achtelfinals. Im anderen Spiel der Gruppe E duellieren sich in der Nacht auf Sonntag River Plate und Monterrey.

Resultate