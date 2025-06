Legende: Spätes Glück Valentin Carboni (rechts) lässt sich für sein Siegtor feiern. Reuters/STEPHEN BRASHEAR

Inter Mailand hat in seinem 2. Spiel in der Gruppe E den Kopf gerade noch so aus der Schlinge ziehen können. Der Champions-League-Finalist tat sich gegen die Urawa Red Diamonds (JPN) in Seattle lange extrem schwer, durfte dank des Treffers von «Joker» Valentin Carboni in der 92. Minute aber doch noch einen 2:1-Sieg bejubeln.

Der Aussenseiter ging in der 11. Minute verdient in Führung. Ryoma Watanabe erwischte Inter-Goalie Yann Sommer mit einem leicht abgefälschten Flachschuss aus kurzer Distanz. Erst in der 78. Minute gelang Lautaro Martinez der sehenswerte Ausgleich.

Im anderen Gruppenspiel trennten sich River Plate Buenos Aires und Monterrey (MEX) torlos. Monterreys Hüter Esteban Andrada rettete den Mexikanern in der 2. Halbzeit mit mehreren Paraden den Punkt.

Scheidet ein Schwergewicht aus?

Am letzten Spieltag kommt es zum Showdown zwischen den Gruppenfavoriten Inter Mailand und River Plate (je 4 Punkte). Sollte es in dieser Partie einen Sieger geben, hat Monterrey (2) gute Chancen auf den Achtelfinaleinzug.

Resultate