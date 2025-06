Legende: Avancierte zum Mann des Spiels Kenan Yildiz (Mitte) bejubelt das zwischenzeitliche 2:0. imago images/Sportimage

Juventus Turin hat auch das zweite Spiel der Gruppe G an der Klub-WM für sich entschieden und steht mit einem Bein im Achtelfinal. Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Al Ain (5:0) setzten sich die Italiener gegen den marokkanischen Vertreter Wydad AC durch.

Schon in der 6. Minute war die Juve in Philadelphia dank einem Eigentor von Abdelmounaim Boutouil in Führung gegangen. In der 20. Minute erhöhte Kenan Yildiz, der bereits beim Führungstor seine Füsse im Spiel hatte, mit einem herrlichen Schuss von der Strafraumkante nach.

Matchwinner Yildiz

Das Team aus Casablanca hielt gut dagegen und kam durch Stürmer Thembinkosi Lorch noch in der ersten Halbzeit auf 1:2 heran (25.), Yildiz mit seinem zweiten persönlichen Treffer (69.) und Dusan Vlahovic per Elfmeter (90+4) erstickten aber die letzten Hoffnungen der Marokkaner.

Im abschliessenden Gruppenspiel kommt es am Donnerstag zum Knüller zwischen Juventus und Manchester City. Die «Citizens» bestreiten in der Nacht auf Montag (03:00 Uhr) zuerst noch ihr zweites Gruppenspiel gegen Al Ain.

