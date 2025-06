Juventus schlägt Wydad AC 4:1 und steht an der Klub-WM ebenso in der K.o.-Phase wie Manchester City (6:0 gegen Al Ain).

Legende: Avancierte zum Mann des Spiels Kenan Yildiz (Mitte) bejubelt das zwischenzeitliche 2:0. imago images/Sportimage

Juventus Turin hat auch das zweite Spiel der Gruppe G an der Klub-WM für sich entschieden und steht im Achtelfinal. Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Al Ain (5:0) setzten sich die Italiener mit 4:1 gegen den marokkanischen Vertreter Wydad AC durch.

Schon in der 6. Minute war die Juve in Philadelphia dank einem Eigentor von Abdelmounaim Boutouil in Führung gegangen. In der 16. Minute erhöhte Kenan Yildiz, der bereits beim Führungstor seine Füsse im Spiel hatte, mit einem herrlichen Schuss von der Strafraumkante. Mit seinem zweiten persönlichen Treffer (69.) avancierte Yildiz endgültig zum Matchwinner.

ManCity mit Kantersieg

Beim 6:0-Schützenfest von Manchester City gegen Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emirate traf Ilkay Gündogan doppelt, Erling Haaland war mittels Penalty erfolgreich. Manuel Akanji spielte durch. Damit blieben auch die «Citizens» makellos und schafften den Einzug in die K.o.-Phase.

Im abschliessenden Vorrundenspiel kommt es am Donnerstag zum Knüller zwischen Juventus und Manchester City um den Gruppensieg.

Resultate