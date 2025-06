Legende: Nach einer Ecke per Kopf erfolgreich Die City-Spieler bejubeln den Treffer von Jérémy Doku. imago images/Anadolu Agency

Manchester City wird seiner Favoritenrolle an der Klub-WM gegen den marokkanischen Vertreter Wydad AC gerecht.

Juventus Turin fertigt Al Ain (VAE) im zweiten Spiel der Gruppe G mit 5:0 ab.

Gruppe H: Real Madrid patzt gegen Al-Hilal, Salzburg überrascht.

Manchester City ist mit einem 2:0-Sieg gegen Wydad Athletic Club aus Casablanca in die Klub-WM in den USA gestartet. Das Stadion in Philadelphia war mit 37'446 Fans gut zur Hälfte besetzt, Anpfiff war um 12:00 Uhr Ortszeit. Das Team von Pep Guardiola versprühte wenig Esprit, wirklich in Verlegenheit gerieten die «Citizens» gegen den erfolgreichsten Klub Marokkos aber nie.

Foden glänzt bei Rodris Comeback

Die Tore erzielten Phil Foden nach weniger als zwei Minuten und Jérémy Doku kurz vor der Halbzeitpause. Manuel Akanji sass während des gesamten Spiels auf der Bank. Auch Erling Haaland wurde erst nach einer Stunde eingewechselt, dafür standen die beiden Neuzugänge Rayan Cherki und Tijjani Reijnders in der Startelf.

Der Spanier Rodri wurde nach einer Stunde für den überragenden Foden eingewechselt. Rodri spielte erstmals wieder mehr als ein paar Minuten, seit er sich im September 2024 schwer am Knie verletzt hatte.

Juventus mit überzeugendem Startsieg

Im anderen Spiel der Gruppe G fertigte Juventus Turin Al Ain (VAE) mit 5:0 ab. Bereits zur Pause stand es in Washington 4:0 für die «Alte Dame», bei der vor allem die Youngsters den Ton angaben.

Der 26-jährige Franzose Randal Kolo Muani (11./45.) und der 22-jährige Portugiese Francisco Conceicao (21./58.) trafen doppelt. Nach einer halben Stunde war der 20-jährige Türke Kenan Yildiz für das 3:0 besorgt. Alberto Costa (21) und Khephren Thuram (24) lieferten je zwei Assists.

