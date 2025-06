Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Zur Pause eingewechselt, sieben Minuten später erfolgreich Stürmer Erling Haaland (rechts). imago images/Sportimage

Manchester City (mit Manuel Akanji) hat an der Klub-WM in den USA das abschliessende Spiel der Gruppe G gegen Juventus Turin mit 5:2 für sich entschieden und sich dadurch auch den Gruppensieg gesichert.

Zwar konnten die Italiener in Person von Teun Koopmeiners (11.) noch postwendend auf den Führungstreffer durch Jérémy Doku in der 9. Minute reagieren. Ein äusserst kurioses Eigentor von Juve-Verteidiger Pierre Kalulu in der 26. Minute brachte die Engländer auf die Siegerstrasse.

Der zur Pause eingewechselte Erling Haaland (52.), Phil Foden (69.) und Savinho (75.) mit einem satten Schuss unter die Latte sorgten in Orlando dann für klare Verhältnisse. Dusan Vlahovics Tor zum 2:5 in der 84. Minute war nur noch Resultatkosmetik.

Al Ain mit versöhnlichem Abschluss

Im anderen Spiel der Gruppe G kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Wydad AC aus Marokko und Al Ain (UAE). Letzterer setzte sich im Duell der bislang noch sieglosen Mannschaften trotz frühem Rückstand (4.) mit 2:1 durch. Laba Kodjo Fodoh (45.+1) und Alejandro Romero (50.) trafen für Al Ain.

Resultate