Legende: Die Flanke des Engländers ermöglicht den Treffer des Türken Arda Güler jubelt mit Trent Alexander-Arnold über das 2:0. Reuters/Susana Vera

Viel schlechter hätte das 2. Gruppenspiel aus Sicht von Real Madrid nicht beginnen können. Schon in der 7. Minute zog Raul Asencio nach einem Stellungsfehler die Notbremse und brachte Pachucas Salomon Rondon als letzter Mann zu Fall – Rot.

In Unterzahl dominant

Der frühe Rückschlag rüttelte die Madrilenen wach, der Favorit riss das Spieldiktat in Unterzahl an sich. Jude Bellingham (35.) und Arda Güler (43.) sorgten für eine beruhigende 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel zeichnete Federico Valverde vor 70'000 Zuschauern in Charlotte für das 3:0 verantwortlich (70.). Elias Montiel gelang in der Schlussphase noch der 1:3-Ehrentreffer für die Mexikaner (80.).

Kylian Mbappé, der unter der Woche aufgrund einer «akuten Magen-Darm-Grippe» zwischenzeitlich ins Spital eingeliefert worden war, stand nicht im Real-Aufgebot.

In der Nacht auf Montag treffen in der Gruppe H noch Salzburg und Al Hilal aufeinander. Real Madrid hat im abschliessenden Gruppenspiel am Freitag gegen Salzburg die Chance, den Achtelfinal-Einzug perfekt zu machen.

