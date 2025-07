Legende: Matchwinner für die «Blues» Cole Palmer (m.). IMAGO / UPI Photo

Zum 2. Mal in der Klubgeschichte nach 2021 darf sich Chelsea Klubweltmeister nennen. Entgegen den Erwartungen der Buchmacher setzten sich die «Blues» im Final gegen PSG mit 3:0 durch und kürten sich zum Premieren-Sieger des auf 32 Teams aufgestockten Turniers in den USA.

Von der spielerischen Leichtigkeit, mit der sich der Champions-League-Sieger aus Paris durch das Turnier spaziert war, war im MetLife Stadium nichts mehr zu sehen. Es waren die Londoner, die sofort das Spieldiktat an sich rissen. Just als PSG besser in die Partie fand, brachte Cole Palmer Chelsea mit 1:0 in Führung (22.). Nach einer halben Stunde doppelte der Engländer nach, in der 43. Minute gelang Joao Pedro der dritte Streich für den Klub aus der Premier League.

Nach 24-minütiger (!) Halbzeitpause warteten die Pariser Anhänger vergeblich auf einen Sturmlauf ihres Klubs. Das Team von Luis Enrique kam schwungvoll aus der Kabine, fand dann aber stets den Meister in Chelsea-Schlussmann Robert Sanchez. Spätestens als Joao Neves in der Schlussphase mit Rot vom Platz flog, war das Spiel für PSG gelaufen.

