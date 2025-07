Der BVB macht an der Klub-WM in den USA dank einem 2:1 gegen Monterrey das Viertelfinal-Duell mit Real Madrid perfekt.

Legende: Matchwinner Serhou Guirassy netzt gegen Monterrey gleich doppelt ein. Imago Images/Brett Davis

Das Viertelfinal-Feld an der Klub-WM ist komplett. Das 8. und letzte Ticket sicherte sich Borussia Dortmund, das Monterrey aus Mexiko in Atlanta mit 2:1 niederrang.

Die Basis zum Weiterkommen legte der BVB mit einer starken 1. Halbzeit, in der Serhou Guirassy mit einem Doppelpack (14./24.) für ein 2:0-Polster des Bundesligisten sorgte. Beide Treffer des Stürmers aus Guinea wurden durch Karim Adeyemi vorbereitet.

BVB taumelt, fällt aber nicht

Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch eine Mannschaft. Die offensiven Bemühungen von Monterrey trugen bereits in der 48. Minute Früchte, als German Berterame per Kopf auf 1:2 verkürzen konnte.

Die Mexikaner schnürten die Dortmunder in der Folge ein und drückten vehement auf den Ausgleich. Altmeister Sergio Ramos vergab die letzte Chance jedoch in der Nachspielzeit, nachdem sein Kopfball knapp am Gehäuse von Gregor Kobel vorbeizischte.

Damit bleibt Ramos im Viertelfinal das Wiedersehen mit Real Madrid verwehrt. Der BVB muss gegen die «Königlichen» auf den gelb-gesperrten Jobe Bellingham verzichten.

